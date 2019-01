Quattordici clandestini espulsi in meno di un mese

Controlli contro l'immigrazione clandestina, in meno di un mese sono stati quattordici gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione, in gran parte autori di gravi reati. Per undici di loro è stato disposto il rimpatrio con immediato accompagnamento alla frontiera. Per altri tre cittadini, invece, è scattato l'accompagnamento presso il Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio).