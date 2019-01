Caos ricostruzione, i terremotati a Salvini: ora venga a Norcia

“Caro Salvini, vieni a Norcia e ti renderai conto da solo di come sta procedendo la ricostruzione”. Suona più o meno così, l'invito che il comitato “Rinascita Norcia” rivolge al ministro dell'Interno che aveva tentato di rassicurare i terremotati su quanto il governo sta facendo per le zone del centro Italia colpite dal sisma. Continua così il botta e risposta iniziato il 16 dicembre, quando il ministro dell'Interno, dalle colonne del Corriere dell'Umbria, aveva evidenziato le priorità per l'Italia centrale. Ma i terremotati non ci stanno. “Ormai siamo al collasso operativo”, dicono. E snocciolano i problemi più urgenti da affrontare.

Servizio di Catia Turrioni sul Corriere dell'Umbria del 28 gennaio 2019