Pugni e calci alla compagna davanti ai figli

Pugni, calci e insulti davanti ai figli. E' la testimonianza di una di questi, 17 anni, sentita mercoledì in tribunale, a confermare le imputazioni del padre accusato per maltrattamenti nei confronti della compagna. Non la madre naturale della minore: per questo la parte civile dà particolare peso alla deposizione. L'uomo, ora in Costa D'Avorio si è creato un'altra famiglia. Era accusato in prima battuta anche per lesioni, poi prescritte. A suo carico ci sono “reiterate condotte di violenza, offese, atti di sopraffazione e disprezzo, idonei a infliggere continue sofferenze fisiche e morali”, tali da imporre alla donna “un regime di vita mortificante, improntato alla soggezione psicologica; in particolare la picchiava, anche in presenza dei figli minori”. Ancora, “le sputava in faccia”, e con messaggi “la minacciava ingiuriandola con epiteti del tipo ‘io ti spedisco in galera...muori che è ora..tutto verrà presto per te, fidati non vedo l'ora”. Il tutto con le aggravanti di avere commesso i fatti in presenza dei figli minori e durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”. L'uomo è difeso da Laura Filippucci, la donna è rappresentata da Alessio Trotta e Leonardo Romoli. Sentita anche la sovrintendente di polizia che si è occupata del caso.