Ternana in picchiata, ko con la Vis Pesaro. La cura Calori non funziona

La cura Calori non funziona. La Ternana perde anche con la Vis Pesaro. La sconfitta al Liberati è la quarta nelle ultime cinque partite per i rossoverdi, la seconda consecutiva, dopo quella all'esordio a Salò, del nuovo allenatore scelto dalla società del presidente Ranucci, per sostituire l'esonerato Luigi De Canio. La Vis Pesaro ha colpito subito al via con Petrucci al primo minuto di gioco e poi nella ripresa ha raddoppiato Lazzari. Questa sconfitta, mette fuori i rossoverdi dai play off.