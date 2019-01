Andrea Paris incanta la giuria di Italia's Got Talent

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent del 25 gennaio 2019, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Claudio Bisio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, anche il folignate Andrea Paris che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il noto mago e prestigiatore, ha "giocato" con la fede matrimoniale di Bisio nascondendola per poi farla riapparire in una delle scatole sistemate sul bancone della giuria. La stessa fede è stata poi fatta salire e scendere all'interno di un elastico tenuto teso. Applausi a non finire per Andrea.