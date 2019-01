Accuse di pornografia a Arcigay, il senatore Pillon sotto processo

Il senatore della Lega Simone Pillon è finito sotto processo per aver "offeso la reputazione dell'associazione - scrive il pm Manuela Comodi nel capo d'imputazione - diffondendo notizie non corrispondenti al vero sull'attività di informazione e prevenzione delle malattie veneree svolta dall'associazione, attribuendole iniziative e messaggi distorti rispetto al loro contenuto". I fatti risalgono al giugno 2014. L'associazione Omphalos, che era impegnata in una campagna informativa nelle scuole, è stata additata come "istigatrice all'omosessualità" da Pillon, scrive la Procura, e come soggetto che "distribuisce materiale pornografico nelle scuole e che offre la propria sede per pratiche di iniziazione". "Si è trattato di diritto di critica", dice l'avvocato Laura Modena che difende Pillon insieme a Stefano Forzani.