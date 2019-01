Grifo al mercato: ufficiale Carraro, spunta Bittante

Marco Carraro è ufficialmente un giocatore del Perugia. Il centrocampista che proviene dal Foggia arriva in prestito fino al 30 giugno 2019. Sull’asse Perugia-Foggia si attende l’ufficializzazione dello scambio tra portieri: Nicola Leali andrà in Puglia mentre Albano Bizzarri farà il percorso inverso. Il Grifo proverà in tutti i modi a prendere Bruno Martella (1992), ma nel caso in cui non si riuscisse a chiudere la trattativa con il Crotone allora valuterebbe la pista alternativa che porta a Luca Bittante (1993), terzino destro dell’Empoli (fuori lista) che sa disimpegnarsi con profitto anche a sinistra.

Carlo Forciniti