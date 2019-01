Il Gubbio si esalta con De Silvestro e Chinellato Blitz in casa Albinoleffe

Il Gubbio ci prende gusto e a stretto giro di posta fa il bis in trasferta e si regala la terza vittoria di fila. Dopo il successo in trasferta a Ravenna e la vittoria con la Vis Pesaro in casa, nel turno infrasettimanale fa il blitz a Bergamo, mettendo ko per 2-1 l'Albinoleffe. Sono De Silvestro al 5' del primo tempo e Chinellato al 28' della ripresa, al secondo gol di fila a pochi giorni dal suo arrivo in rossoblù, a firmare la vittoria. Al 94' i lombardi hanno dimezzato lo svantaggio con Gavazzi, ma ormai era troppo tardi.