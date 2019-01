Il Gubbio cerca il bis in casa dell'Albinoleffe Piccini e Casoli sono out

Il Gubbio va a caccia del bis, dopo la vittoria in casa contro la Vis Pesaro del 20 gennaio. Ha deciso il nuovo arrivo Chinellato che di sicuro cercherà di ripetersi anche il 22 gennaio alle 18.30 sul campo dell'Albinoleffe. Il tecnico dei rossoblù Galderisi non può utilizzare Piccini e al suo posto giocherà Maini. Sarà assente anche Casoli. Si gioca per la 22esima giornata nel girone B della serie C di calcio. Tutti in campo.