Gubbio in emergenza contro la Vis Pesaro

Se questa non è emergenza a Gubbio, è qualcosa che ci va molto vicino. Domani sabato 19 gennaio alle 16,30 al "Pietro Barbetti" contro la Vis Pesaro sono Fuori Benedetti e Malaccari per squalifica, out Casoli - e qui la motivazione la fornisce mister Galderisi -, Piccinni e De Silvestro non al massimo. La ripresa dopo la lunga sosta avviene senza la mediana che aveva retto le sorti della squadra dal giorno dell’approdo in rossoblù del nuovo tecnico. Poi c’è la vicenda Casoli che ha chiesto di lasciare Gubbio (lo vuole il Catanzaro di Auteri), ma prima la società e poi il presidente direttamente hanno posto il veto alla cessione. Il giocatore si è allenato poco in settimana lamentando un fastidio muscolare, ieri la comunicazione ufficiale sulla sua non convocazione. Facciamo due conti. Contro la Vis non ci saranno oggi tre pezzi da 90, con Giacomino che si è inventato il gol che ha sbloccato la gara di Ravenna nell’ultima del 2018. A centrocampo subito dentro, e non potrebbe essere altrimenti, il nuovo arrivato, Davì. Un giocatore di “struttura” come si ama dire oggi che al Gubbio “piccoletto” serviva come il pane. I dubbi sono sulle condizioni atletiche di un giocatore che quest’anno, fuori dalla lista over della Feralpi, non ha mai giocato. Di solito si parte alla grande, salvo accusare il colpo. Naturalmente speriamo non sia questo il caso. Davanti al posto di Marchi volato alla corte di Berlusconi è arrivato (via Padova) Chinellato che si è allenato poco e probabilmente partirà dalla panchina. Per lui tre gettoni nella stagione in corso. Meglio di Davì, ma anche in questo caso non moltissimo per assicurare una condizione ottimale. C’è, però, ed è una condizione da non trascurare, la grande volontà dei due giocatori di rimettersi in gioco e in discussione. E c’è pure, anche in questo caso elemento di non poco conto, il pressing continuo esercitato da Galderisi per averli con sè a Gubbio. E siccome di Galderisi si potranno dire tante cose, ma certamente non che di calcio non conosca e non sappia, siamo convinti che entrambi (per caratteristiche fisiche e tecniche ma non solo) faranno al caso del Gubbio.

Luca Mercadini