Treno investe una persona in Valdarno, ritardi anche in Umbria

Ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario umbro l'investimento avvenuto nella mattina di venerdì 18 gennaio all'altezza della galleria subito dopo Bucine, verso Laterina in Valdarno. Il traffico è rimasto interrotto per i rilievi, sono stati cancellati i treni nella tratta fino alle 14,30 e in generale tutti i convoglio sulla direttrice Firenze-Roma che passano per le principali città umbre hanno subito ritardi di un'ora. I passeggeri del convoglio investitore trasferiti su un altro arrivato da Arezzo.

