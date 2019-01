A Perugia ecco la start up della salute a domicilio

Una squadra che si allena tutti i giorni a due passi dal percorso verde di Pian di Massiano. Rodata, ma giovane e con un progetto ambizioso. E' la squadra di Giovanni Di Matteo, fisioterapista osteopata classe 1979, perugino di nascita ma sangue per metà campano, che ormai da anni opera a Perugia nel centro di salute Polimedica in regime di co-working e che, dentro quelle quattro mura, ha dato vita a una start up innovativa: si chiama Humana Cura, ossia assistenza medico-sanitaria e riabilitazione qualificate, a domicilio e, soprattutto, al costo d'ambulatorio. "Siamo un gruppo al momento di circa trenta professionisti, ma in continua evoluzione - dice proprio Di Matteo, capofila del progetto -, che hanno voglia di offrire un servizio nuovo, senza liste di attesa infinite, mille spostamenti a volte insostenibili e senza costi aggiuntivi per il paziente. Ma anche, perché no, un gruppo di specialisti che lavoreranno in maniera sinergica e che hanno scelto di sposare la nostra idea per farsi conoscere e per ampliare la propria rete di pubbliche relazioni". Dottori con un'età media di poco superiore ai trent'anni, quindi, pronti a visite e assistenza a domicilio, con quattro caratteristiche in comune però: "In un'ottica di selezione del nostro staff - prosegue Di Matteo - abbiamo cercato specialisti che abbiano sempre il sorriso in faccia, che abbiano voglia di fare, ma anche capacità di ascolto e, soprattutto, elasticità nello svolgimento della professione. Per offrire un servizio il più qualificato e rispondente alle esigenze dei pazienti a cui, e questa è la nostra missione, dobbiamo semplificare la vita". Riabilitazione neurologica e funzionale post infortunio, fisiokinesiterapia, osteopatia, logopedia, terapia fisica, servizio infermieristico, ostetrico e odontoiatrico domiciliare, supporto psicologico e, non ultimo, consegna di farmaci a domicilio. E poi tanto altro ancora. "Un'offerta integrata, erogata da una struttura privata che ci auguriamo possa contare a breve su un numero sempre maggiore di convenzioni e aiuti - chiosa Di Matteo - e possa andare incontro ai bisogni reali della gente". Per contattare lo staff di Humana Cura è sufficiente chiamare il numero 3890055003 e cliccare sul sito www.humanacura.com.