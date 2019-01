Auguri a Silvano Ramaccioni Il ds del Grifo dei miracoli compie ottanta anni

Il 15 gennaio 2019 Silvano Ramaccioni festeggia ottanta anni. Auguri anche dal Corriere dell'Umbria al ds del Perugia dei miracoli. Ramaccioni è nato a Città di Castello il 15 gennaio del 1939 ed è stato uno dei grandi protagonisti del calcio italiano, prima col Perugia e poi con il Milan di Berlusconi che ha vinto tutto quello che c'era da vincere. La sua carriera nel mondo del pallone è cominciata nella sua Città di Castello dove ha ricoperto la carica di segretario della squadra biancorossa per dieci anni, dal 193 al 1973. Poi ha esordito come direttore sportivo in serie A con il Cesena, nella stagione '73-'74. L'anno dopo è passato al Perugia e insieme al tecnico Ilario Castagner e al presidente Franco D'Attoma, ha costruito il Grifo che ha stupito tutti in serie A. Al Grifo è rimasto fino al 1982, portandolo anche in Coppa Uefa. La pagina triste fu la scomparsa di Renato Curi. Tanti i giocatori portanti in biancorosso che hanno fatto la storia del calcio italiano come Bagni e Novellino. In biancorosso portò anche Paolo Rossi. Nella stagione 1978-79 i biancorossi chiusero imbattuti, record che Ramaccioni riassaporò poi col Milan nel campionato 1991-92 con Capello allenatore, vincendo alla fine lo scudetto. Il record di imbattibilità è stato eguagliato anche dalla Juve nel 2011-12. Con Zaccheroni in panchina, vinse uno scudetto proprio al Curi di Perugia. Il tifernate era approdato in rossonero nel 1982. Fino al 1989 ha ricoperto la carica di direttore sportivo, poi fino al 2008 è stato team manager, chiudendo la sua attività con il Milan da dirigente addetto agli arbitri in casa. Al Milan è rimasto per 32 anni. La carriera di Silvano Ramaccioni è stata davvero bellissima, è partito dal basso ed ha toccato le vette più alte, facendo solo del bene al calcio.