Sir in Turchia per restare in testa al girone a punteggio pieno

Terza giornata della fase a gironi di Champions League di volley e prima europea del 2019 per la Sir Colussi Sicoma che sarà di scena all’ “Atatürk Voleybol Salonu”, palasport della città turca, a caccia del successo per mantenere la leadership del girone. Derby in famiglia per Hoag con il padre Glenn allenatore dell’Izmir che punta sull’asse brasiliano Radke-Bravo e sulla vena realizzativa dell’opposto classe ’99 Lagumdzija, una delle promesse del volley internazionale. Fischio d’inizio alle ore 19 turche del 15 gennaio (le 17 ora italiana) con diretta web sulla piattaforma streaming DAZN.