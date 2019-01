Barton ricomincia in casa dei Cavalieri A Prato per il blitz

Torna il rugby di serie A. La Barton Perugia incontrerà i Cavalieri Union Rugby allo stadio Chersoni di Prato, domenica 13 gennaio alle 14.30. Le squadre sono separate in classifica da soli 4 punti, ma una vittoria è fondamentale per la squadra umbra, scivolata a fine 2018 all’ottavo posto. “Andiamo a Prato per cercare di fare risultato – commenta l’allenatore Alessandro Speziali –. Purtroppo, veniamo da due sconfitte che ci hanno portato in fondo alla classifica. Non possiamo permetterci ulteriori stop”.