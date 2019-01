Finto carabiniere truffava anziani: arrestato

Si fingeva maresciallo per truffare gli anziani un pensionato campano di 67 anni arrestato dai carabinieri per truffa aggravata e continuata in concorso, sostituzione di persona e indebito utilizzo di carta di credito. Nel mirino finivano gli anziani: il finto maresciallo telefonava a casa delle vittime e parlava di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i quali servivano soldi in contanti (anche fino a 3.000 euro) per evitare guai giudiziaria. Ventiquattro colpi tra cui, oltre l’Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.