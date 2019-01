Passaro comincia bene l'avventura in Australia Primo sì a Traralgon

Francesco Passaro ha cominciato alla grande la sua avventura in terra australiana. Il tennista dello Junior Tennis Perugia allenato da Roberto Tarpani, ha vinto il suo primo match da maggiorenne (ha compiuto i 18 anni il 7 gennaio in Australia) nel torneo Junior Itf di Traralgon, in preparazione dell'Open Championship Junior di Melbourne, che comincerà il 19 di gennaio e dove sarà protagonista nel main drow. Un bellissimo passo avanti dopo aver disputato a settembre le qualificazioni dell'Us Open Junior. Passaro in terra australiana ha battuto il padrone di casa Stefan Storch, che aveva usufruito di una wild card. Invece, il perugino numero 4 della classifica italiana e 60 del ranking Itf, è stato inserito nel tabellone principale dell'Agl L0y Yang Traralgon Junior International e si è aggiudicato l'incontro in rimonta: 1-6, 6-3, 6-4. Al secondo turno Passaro affronterà Jiri Lehecka della Repubblica Ceca, testa di serie numero 11. Il 18enne dello Junior, è Tararalgon con la spedizione italiana guidata dai tecnici azzurri. La testa di serie numero 1 del tabellone è Lorenzo Musetti, primo nella classifica italiana, quarto della Itf, bravo come Passaro a conquistare il secondo turno. Poi, ammessi al tabellone principale, anche Matteo Arnaldi, compagno di doppio proprio in questo torneo di Passaro e Giulio Zeppieri, che invece sono stati fermati al primo turno. Dalle qualificazioni erano entrati fra i 64 anche anche Filippo Moroni e Fabrizio Andaloro, ma non sono riusciti a passare il turno. Insomma, l'Italia adesso è rappresentata dal toscano di Carrara Lorenzo Musetti e dal perugino Francesco Passaro.