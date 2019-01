Thebris sul tetto dell'Umbria: ecco la Coppa Brema

Nei giorni scorsi si è svolta alle piscine dello stadio di Terni la fase regionale del campionato italiano a squadre - Coppa Caduti di Brema di nuoto. Grande vittoria della squadra femminile della Thebris Nuoto dopo una giornata di gare in cui il risultato è rimasto in bilico fino all’ultimo. Lo testimonia una classifica cortissima che ha visto prevalere la Thebris con 9547 punti davanti al Clt Terni con 9543 punti e l’Azzurra con 9440 punti. Ottime le prestazioni tecniche anche supportate da riscontri cronometrici degni di nota e molto incoraggianti per il prosieguo della stagione. Gaia Tacconi (2001) ha vinto i 400 e 800 stile libero ed è giunta terza nei 200 stile libero, Petra Cipolla (2001) ha vinto i 100 e 200 farfalla, Martina Saba (2002) ha vinto i 200 misti e si è classificata seconda nei 400 misti, Elettra Cerbini (2005) è stata quinta nei 100 stile libero, Rosa Ciaccio (2004) quarta nei 50 stile libero, Alessia Grasselli (2004) quinta e terza nei 100 e 200 rana, Simona Minelli (2001) ha ottenuto un quarto ed un terzo posto rispettivamente nei 100 e 200 dorso. Un bellissimo regalo di Natale per tutta la squadra di Ponte Felcino che assume ancora più significato proprio perché inatteso alla vigilia, ma sempre perseguito con il lavoro e la determinazione. "Una vittoria da sfavoriti ha un sapore dolcissimo" è stato il primo commento a caldo del tecnico Massimiliano Meniconi, che, come sempre, ha saputo creare le giuste alchimie nel gruppo delle 7 giovanissime nuotatrici che hanno risposto con carattere, compattezza e spirito di sacrificio. La cerimonia di premiazione è fissata il 13 gennaio presso la piscina Pellini di Perugia in occasione della tappa di qualificazione del campionato regionale.