Il Perugia si scioglie alla fine dell'anno. La Cremonese dilaga: 4-0

Aveva cominciato bene e niente faceva presagire al crollo, invece il Perugia torna a casa da Cremona con una sconfitta pesante all'ultima di andata della serie B di calcio e del 2018. I biancorossi hanno sfiorato più il gol con Mazzocchi su punizione e con Falasco nei primi 14 minuti, protestando anche su una palla che il portiere dei grigiorossi si è trascinato forse oltre la linea fatale su punizione dell'esterno biancorosso, ma l'arbitro e il suo assistente non hanno assegnato il gol. Da lì in poi la Cremonese ha preso coraggio e su un angolo regalato dalla difesa del perugia molto distratta, ha trafitto per la prima volta Gabriel. Ottimo lo stacco di Terranova al 15' e gare che cambia padrone. Il Perugia cerca di reagire, ma è solo un fuoco di paglia. Alla Cremonese, all'inizio fischiata dai suoi tifosi, adesso va tutto bene. Piccolo è bravo a trovare una palombella col sinistro appena dentro l'area e batte Gabriel al 22'. Gara chiusa perché il Perugia accusa il colpo e non reagisce più. La Cremonese va al riposo sul 3-0 grazie al gol di Castrovilli al 36', che poi concede il bis al 14' della ripresa: game, set e match. Il Grifo non riesce a cambiare passo in trasferta e chiude il girone i andata con 26 punti. Sfuma così il record di punti conquistati nella prima parte della stagione dell'era Santopadre.