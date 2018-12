Sir Conad con Verona per chiudere l'anno da regina del campionato

Ultimo impegno del 2018 per la Sir Conad Perugia, che per la seconda giornata del girone di ritorno, gioca al PalaBarton contro Verona. La squadra di Lollo Bernardi deve vincere per tornare in testa alla classifica, dopo il successo del Trentino contro Sora, che lo fa andare in testa per una notte alla Superlega di volley maschile. I Block Devils, con una vittoria, festeggerebbero un anno di dominio in testa alla graduatoria. Fischio di inizio alle 18 di domenica 30 dicembre.