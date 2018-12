Il Gubbio si rialza e sbanca Ravenna con i gol di Casoli e Battista

Il Gubbio ha chiuso in bellezza il 2018. La squadra di Galderisi ha vinto in casa del Ravenna per 2-0 con un Eurogol di Casoli al 12' della ripresa, il migliore della partita e di Battista al 39', sempre del secondo tempo, alla 20esima giornata del girone B della serie C di calcio. Con questa vittoria i rossoblù salgono a quota 21 e fanno un bel salto in classifica e si allontanano dalle zone calde. Bene anche Marchegiani, lo stesso Battista, Casiraghi e De Silvestro.