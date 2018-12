Il derby è del Petrignano. L'Assisi Subasio perde per 2-1 nel recupero

Il Petrignano la spunta contro l’Assisi Subasio, non senza qualche difficoltà, nel recupero della quindicesima giornata di andata del campionato di calcio Juniores regionale A1, girone A (Foto Manuali). E' finita 2-1. La formazione di casa ha messo in cassaforte il risultato nella prima frazione di gioco grazie, all’uno-due che porta la firma del duo Lavoratori-Cicchi. Nella ripresa la reazione ospite che ha avuto l’apice con la rete di Pantaleoni che ha, in qualche modo, riaperto il risultato e costretto gli uomini di reali a difendere l’esiguo vantaggio. Per i padroni di casa è una vittoria importante che li porta a quota ventinove punti in classifica, appaiando la Baldaccio Bruni al quinto posto. Per l’Assisi Subasio si sono confermate le difficoltà fin qui evidenziate in questo scorcio di stagione, dove i ragazzi di Azzarelli hanno racimolato fino ad oggi appena dieci miseri punti in sedici giornate disputate frutto di appena due vittorie e quattro pareggi.

TABELLINO PETRIGNANO: Brufani, Vlas, Giambarioli, Grigoras, Famiani, Prenga, Federici, Zichella, Ekhator, Cicchi, Lavoratori. A disp. Dzmani Houmba, Xholi, Miccichè, Tosku, Vucaj, Mancinelli, Polzoni. All. Reali. ASSISI SUBASIO: Lugenti, Gaio, Kaziu, Lucentini, Ortolani, Oligarchi, Camilletti, Pastorelli, Pantaleoni, Dezni. A disp. Busti, Trecchiodi, Mchaouri. All. Azzarelli. ARBITRO: Alessi di Foligno. RETI: Lavoratori (P), Cicchi (P), Pantaleoni (AS)