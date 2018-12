Agnese Duranti torna in testa Cristian Marianelli è secondo a due giorni dalla chiusura

Due giorni alla chiusura delle "urne". La corsa per il titolo di Campionissimo 2018 è allo sprint finale e i due battistrada che si sono dati battaglia fin dal via dell'iniziativa del Corriere dell'Umbria, continuano a regalare grandi emozioni. La ginnasta spoletina de La Fenice Agnese Duranti (18 anni), è riuscita a tornare in testa, staccando il maratoneta Cristian Marianelli della Tiferno Runners. La campionessa del mondo di ginnastica ritmica ha ricevuto 9734 voti. Il podista lamarino (42 anni) rincorre con 8.143. Di sicuro, in questi due giorni, se ne vedranno ancora delle belle. Per far volare i propri beniamini, i lettori del Corriere dell'Umbria hanno tempo fino al 31 dicembre alle 24. Si vota sempre entrando nell'apposita sezione del sito www.corrieredellumbria.it. Intanto, in terza piazza per Melissa Fracassini (atletica) con 2.343 voti, quarto Riccardo Menciotti (nuoto paralimpico) con 682; quinta Michela Pezzetti (karate) 588; sesta posizione per Matteo Mulas (canottaggio) 395; settimo Alessio Foconi (scherma) 200; ottavo Alessandro Cappelletti (basket) 111; nono Gino Sirci (volley) 110; decimo Federico Cherubini (calcio) 55.