Il Natale più difficile per i terremotati della Valnerina

Il Natale non fa il miracolo e i terremotati restano soli con i problemi di sempre: la ricostruzione al palo, la burocrazia impossibile, il turismo che stenta a riprendersi anche per colpa di una viabilità ancora nel caos. “E' stato il Natale più brutto - confessa Alberto Allegrini, ristoratore e presidente della Confcommercio Valnerina - in questo momento i problemi legati al terremoto sono all'apice. La ricostruzione è lenta, il turismo c'è ma è poca cosa anche perchè non ci sono abbastanza strutture ricettive in grado di sostenerlo, l'unica cosa che ancora non ci abbandona è la speranza”. Ma rischia di crollare anche quella. “Fino all'anno scorso - spiega Allegrini - avevamo gli occhi del Paese addosso, la solidarietà di tutti. La gente ci incitava ad andare avanti, ci dicevano: non vi dimenticheremo. Invece ci hanno dimenticati. Sentiamo vicini solo la presidente della giunta regionale Catiuscia Marini e il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. Ma non basta”. E' lo stesso primo cittadino di Norcia a confermare come nella comunità adesso si avverta molta sfiducia. “Ci attendevamo - spiega - segnali importanti sia sul fronte della ricostruzione, sia negli aiuti alle imprese, ma ciò non sta accadendo, quando invece i tempi sono abbondantemente superati perchè si inizi a dare concretezza ai ragionamenti”. Il sindaco Alemanno coglie l'occasione per esprimere la sua vicinanza alle popolazioni siciliane colpite dal terremoto. “Se sarà necessario - dice - ci attiveremo per offrire il nostro aiuto”. Parla di un altro Natale di attesa anche Catia Olivucci che a Norcia gestisce una norcineria. “Ormai ci cominciano a mancare le energie - si sfoga - siamo in una situazione di totale stallo con la ricostruzione che è ferma, il turismo in ginocchio, le strutture ricettive che ancora non ci sono e quelle che ci sono non hanno la capienza necessaria per ospitare le persone che dovrebbero. A tutto questo - continua Catia Olivucci - si aggiunge la situazione di difficoltà che quotidianamente affrontiamo lontano dalle nostre case e che si acutizza in questi giorni di festa. Io, per esempio, vivo in una Sae di 30 metri quadrati. Impossibile riunire tutta la famiglia per il pranzo di Natale in una casetta così piccola, così ancora una volta siamo dovuti andare fuori a festeggiare. Per non parlare dell'Albero, ormai siamo dei maestri nel farlo appeso. A terra, chiaramente, non sarebbe possibile, manca lo spazio”. La ricostruzione deve partire, è l'appello di Salvatore Felici che nella città di San Benedetto gestisce una norcineria. Anche se per Moreno Filippi, di professione ristoratore, questo è molto difficile visto che gli Uffici per la ricostruzione vanno avanti a rilento e la burocrazia uccide. Mario Terenzi, titolare della Boutique del pecoraro, a Norcia, punta l'indice contro la viabilità ancora nel caos: “E' il problema più grande - spiega - se non si riapre la strada per Ascoli è la fine di tutto”. Non sa, Mario Terenzi, che giusto la settimana scorsa la conferenza dei servizi di Ascoli ha dato parere negativo alla bretella di collegamento con le Marche necessaria per effettuare gli interventi alla galleria Cesaronica e al viadotto Rozzi, per cui Norcia rischia di nuovo il totale isolamento. Non va meglio a Castelluccio dove per le Sae che mancano è ancora tutto in alto mare. “Ci avevano promesso le casette per Natale, invece c'è solo la piattaforma - protesta Diego Pignatelli, il presidente della proloco - è tutto come due anni fa, quasi il tempo si fosse fermato mentre intorno la vita va avanti: Castelluccio c'è neve e non mancano gli appassionati di ciaspolate e sci da fondo. Il problema è che poi trovano solo due bar perchè per i ristoranti è ancora tutto bloccato nonostante siano già state consegnate da tempo le chiavi”. Ai terremotati è andato anche il pensiero del cardinale Gualtiero Bassetti, durante l'omelia di Natale. Il presidente della Cei ha parlato del “terremoto dimenticato”. “Il dramma odierno di questa ricostruzione, che funziona e non funziona - ha detto il presule - è la tanta gente che se ne è andata e chi sa se potrà tornare. Questa è una situazione veramente preoccupante e confidiamo ancora nelle istituzioni affinché si superi ogni ostacolo burocratico con programmi precisi per una ricostruzione più veloce ed efficace per contrastare lo spopolamento di alcuni dei borghi più belli d'Italia”.