Droga per le discoteche, smantellata rete di spacciatori

La polizia ha concluso nelle prime ore di oggi, 27 dicembre, un’operazione antidroga che ha portato all'esecuzione di tre misure cautelari restrittive (due arresti e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e a nove perquisizioni domiciliari nei confronti di un gruppo criminale composto da italiani, nonché un cittadino brasiliano ed un bulgaro, dediti allo spaccio di stupefacenti del tipo cocaina e hashish realizzata nel capoluogo umbro tra gli anni 2017 e 2018. Si tratta del proseguimento dell'operazione Regalo di Natale, conclusasi nel settembre 2017 nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nonché alla consumazione di reati contro il patrimonio in danno di una società di trasporto valori, e che aveva portato a trarre in arresto nove persone. Le indagini hanno consentito di individuare un ulteriore canale di spaccio di stupefacenti, destinato anche al mondo delle discoteche e dei locali notturni del perugino. Principale protagonista di tale traffico è risultato un cittadino brasiliano 27enne che, anche avvalendosi di un perugino 33enne ben introdotto nel settore delle discoteche del circondario, acquistava droga da un cittadino bulgaro 32enne e riforniva con continuità la piazza perugina di stupefacenti. L’ attività investigativa ha fatto anche emergere una serie di condotte minatorie ed estorsive perpetrate dal brasiliano sia nei confronti di acquirenti che tardavano a versargli quanto dovuto, sia nei confronti di ulteriori soggetti che egli intimidiva affinché non rivelassero a terze persone quanto sapevano in ordine ai suoi traffici illeciti. Per questa ragione, al cittadino brasiliano si contestano non solo il reato di spaccio di stupefacenti, ma anche di estorsione e violenza privata.