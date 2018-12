Il Gubbio va al tappeto in casa della Virtus Verona. Rossoblù ko per 3-1

Il Gubbio ha perso in casa della Virtus Verona per 3-1. I veneti hanno messo in cassaforte il risultato già nel primo tempo alla 19esima giornata del girone B della serie C di calcio. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 3' con Danti, hanno raddoppiato al 22' con Danieli e hanno fatto tris ancora con Danti al 43'. Al quarto della ripresa, Casiraghi ha messo a segno il gol del 3-1, ma il Gubbio non è riuscito a fare la rimonta. I rossoblù torneranno in campo sabato 29 a Ravenna alle 18.30.