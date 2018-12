Restituita la vista a bimbo nato prematuro

Straordinario intervento chirurgico al “Santa Maria della Misericordia” per restituire la vista a un neonato nato prematuro di appena 26 settimane. Si tratta di una “retinopatia del prematuro” che, se non affrontata in tempo utile, degenera in cecità completa. L’intervento è stato eseguito dal professor Carlo Cagini, direttore della struttura complessa di Oculistica il cui personale da molti si dedica alla prevenzione di questa malattia eseguendo valutazioni a tutti neonati a rischio di retinopatia e trattando con il laser i casi più gravi. Infatti, a Perugia con questa tecnica vengono operati di media 10 bambini ogni anno dalle dottoresse Anna Caricato e Barbara Iaccheri, responsabili di questa attività. Proprio l’esperienza maturata nel tempo ha recentemente permesso di partecipare ad uno studio internazionale, Raimbow (Arcobaleno), in collaborazione con pochi altri importanti centri italiani il cui scopo era quello di dimostrare la possibilità di trattare con tecniche alternative i casi più gravi di retinopatia del prematuro. Le elevate capacità assistenziali della struttura di Terapia Intensiva Neonatale diretta dalla dottoressa Stefania Troiani permettono infatti la gestione di neonati a bassissimo peso alla nascita che è possibile solamente in centri di altissima specializzazione. Il trattamento con l’uso del laser in questo caso non aveva dato esito positivo per cui il bimbo, primogenito di una giovane coppia umbra, è stato sottoposto a una tecnica sperimentale, ragione per cui prima dell’esecuzione si è reso necessario oltre al consenso dei genitori anche l’approvazione del Comitato etico.