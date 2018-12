Il sindaco tra i bambini della scuola d'infanzia

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ed il consigliere comunale con delega allo sport Clara Pastorelli sono stati accolti da suore, insegnanti, genitori e bambini della scuola dell’Infanzia “Marcellina Viganò”, scuola paritaria di ispirazione cattolica presente in via Settevalli, in occasione degli auguri dell’istituto al sindaco per il Santo Natale. “Desidero ringraziare le docenti della scuola, i bambini ed i loro genitori per il bel pomeriggio passato insieme. Bravissimi sono stati i piccoli alunni, che ci hanno accolti cantando il nostro inno di Mameli e che ci hanno commosso con la loro emozionante esibizione canora”. Così commenta Clara Pastorelli, che ha visitato la struttura delle suore marcelline insieme al sindaco di Perugia. “È stata per me una sorpresa vedere un edificio, esteriormente simile a tanti altri della prima periferia cittadina, avere anche ampi e funzionali spazi interni a misura di bambino, oltre ad un grande parco esterno ben curato che i piccoli alunni possono sfruttare in tutta sicurezza. In questo - commenta il Consigliere - si può vedere l’impostazione di una scuola di ispirazione cattolica, che intende unire tradizione ad innovazione, seguendo l’insegnamento di Madre Marcellina Viganò”. Particolarmente apprezzato il momento della merenda, che ha permesso ai genitori e bambini di poter interagire con il “primo cittadino”, il quale come sempre si è messo a disposizione di tutti per rispondere alle domande e prendere nota dei suggerimenti che gli sono arrivati. “Grazie ancora a tutto lo staff della scuola e, soprattutto, ai bambini - conclude Clara Pastorelli - che hanno reso questo incontro un momento da ricordare”