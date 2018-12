Giovine del Tennis Training trionfa nel singolare al torneo Itf di Monastir

Ancora un successo riportato in Umbria. Il tennis regala sempre ottime soddisfazioni. Stavolta è stata la pugliese Claudia Giovine, tesserata per il Tennis Training Foligno e che si allenta al Tc Open di Orvieto a fare centro. La Giovine (419 Wta) si è imposta nel singolare al "Magic Hotel Tours” di Monastir in Tunisia, nel torneo Itf da 15.000,trionfo anche per Claudia Giovine. In finale ha battuto la statunitense Chiara Scholl, favorita numero 1 del tabellone, con il risultato di 6-0, 6-0. Per Claudia è il decimo titolo Itf in carriera, il secondo in questa stagione dopo quello centrato in settembre sempre a Monastir.