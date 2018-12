Perugia-Spezia 1-1: si ferma la serie di vittorie al Curi

Si ferma la marcia del Grifo al Curi: uno Spezia molto organizzato strappa l’1-1 al termine di una partita tirata e che, alla fine, ognuna delle due contendenti poteva fare sua. Al Perugia - meno lucido dal punto di vista tecnico rispetto alle gare recenti - come al solito è mancato il colpo ko. In attesa delle restanti partite confermata la posizione dentro la griglia play off. Parte meglio lo Spezia ma è il Perugia ad andare in vantaggio: Han manovra al limite, apre per la discesa sulla destra di Mazzocchi il cui cross basso è un cioccolatino per Vido, controllo, destro secco e gol (1-0, 18’). Lo Spezia continua a tenere il pallino del gioco, il Grifo si difende con ordine. Nella ripresa aumenta la pressione ligure, i grifoni sbagliano un paio di ripartenze e allora serve il miglior Gabriel. Che però nulla può quando Ngawa sbaglia stop e fa partire il contrattacco spezzino che Gyasi non fallisce (1-1, 68’). Il Perugia - con l’ingresso di Melchiorri - generosamente si butta avanti ma Lamanna è miracoloso sul destro da centro area di Verre (83’).