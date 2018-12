Terrani e Sgarbi per il Gubbio Asse di mercato con il Perugia

C’è un asse di mercato con il Perugia. E questo spiega anche la presenza di Roberto Goretti al Barbetti qualche settimana fa. Al di là che il responsabile dell’area tecnica perugina è tipo che gira a lungo sui campi di serie C, nel caso è in atto qualcosa di più. Il Gubbio ha ormai da tempo individuato tutta una serie di operazioni di mercato. Pannacci ha in tasca l’ok operativo del presidente Notari e ora ha pure la benedizione di Nanu Galderisi. Il neo tecnico, dal giorno del suo approdo in rossoblù, ha vuto ampie rassicurazioni sull’integrazione della rosa, corta e lacunosa in certi settori. Ora siamo alla fase operativa. Da qui i contatti intensi e ripetuti con il Perugia. Primi obiettivi il difensore Fillipo Sgarbi (21 anni) e l’esterno offensivo, all’occorrenza trequartista Giovanni Terrani (24 anni). Il primo è un centrale, scuola Inter che il Perugia ha prelevato a titolo definitivo dal Sud Tirol, dove nella scorsa stagione ha disputato un torneo eccellente. Da qui le attenzioni di Goretti che lo ha messo sotto contratto prelevandolo dall’Inter, squadra di iniziale appartenenza. Il giocatore non ha trovato molto spazio in questa stagione con Nesta, anche se il Perugia non vorrebbe cederlo. Piace molto a Galderisi e pure a Pannacci, la trattativa è in atto e molto dipenderà dalla volontà dell’ex Sud Tirol che, nel caso, arriverebbe con la formula del prestito. Dalla difesa al centrocampo offensivo. Galderisi è alla ricerca di un elemento che farebbe salire (e di molto) le quotazioni dei 3 alle spalle dell’unica punta nel suo 4-2-3-1. Il primo nome della lista è Giovanni Teranni che il tecnico patavino ha avuto nella sua esperienza alla Lucchese (52 gare e 12 reti). Per lui poco spazio nella stagione in corso a Perugia, ma dal giorno del suo arrivo (gennaio 2017 con Bucchi) ha messo insieme comunque 47 gettoni con 2 reti. Il Grifo è pronto a cederlo, il problema è che il giocatore è molto ambito: lo vogliono in serie B e pure due o tre squadre di grosso calibro in Lega Pro. Galderisi dovrà essere bravo a convincerlo, e altrettanto dovrà fare con Francesco Forte, centravanti romano, attualmente nella serie A belga con il Beveren (15 gare e 2 gol). Il giocatore è stato con Galderisi alla Lucchese insieme a Terrani (c’era anche Espeche) mettendo insieme un bottino ragguardevole di 25 reti che avevano suscitato le attenzioni del Perugia di Goretti. Da qui l’operazione che portava a gennaio 2017 sia lui che Terrani in Umbria dove con la maglia biancorossa gioca 11 partite con 3 gol. L’anno successivo è a Spezia, sempre in B: 33 presenze e 6 reti, poi l’esperienza belga e ora il pressing di Galderisi che ha indotto il giocatore ha un’attenta riflessione. Forte è la prima alternativa a Marchi (se il capitano come sembra dovesse andare a Monza), l’alternativa è Guidone, vecchia conoscenza rossoblù, ora a Padova.

Luca Mercadini