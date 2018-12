C'è il torneo Andrea Saioni sul parquet gli Under 15 di società storiche

E' arrivato alla 13esima edizione il Torneo Saioni, Trofeo Città di Perugia, organizzato dal Perugia Basket e che si disputa in ricordo di Andrea cestista del Perugia Basket, strappato prematuramente alla vita per una grave forma di leucemia. Le due giornate sotto canestro, ormai un classico di fine anno, sono riservate alle formazioni Under 15. Il 29 e 30 dicembre, al PalaFoccià di Ferro di Cavallo (Perugia) si affronteranno CAB Stamura Ancona, V. L. Pallacanestro Pesaro, Juve Pallacanestro Pontedera, Mens Sana Basket Siena 1871, i ragazzi della Selezione C. R. Umbria-Fip e dell'Under 15 del Perugia Basket. Saranno 2 giorni molto pieni in cui, come al solito, all’aspetto strettamente sportivo si uniranno eventi a sfondo sociale. La sera della premiazione verrà consegnata la borsa di studio intitolata a Renato De Nunno, gentilmente offerta dall’ingegner Sergio Berti, titolare della Teknos, ai migliori studenti-atleti del Perugia Basket e tutte le offerte raccolte unite alle diarie di arbitri e segnapunti, saranno donate al Comitato – Sì alla vita Daniele Chianelli di Perugia, da oltre 20 anni vicina alle famiglie dei malati di leucemia.