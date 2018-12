Il Trestina stupisce battuto il Ponsacco pari del Bastia Cannara ko

Trestina alla grande in casa nel turno infrasettimale del girone E della serie D di calcio. La 17esima giornata ha portato fortuna ai bianconeri del tecnico Enrico Cerbella, che hanno battuto la seconda della classe Ponsacco con un gol di Khribech. Solo un pareggio e in rimonta, invece, per il Bastia che ha pareggiato in casa con il Montevarchi: 1-1. Stop per il Cannara, infine, che ha trovato disco rosso a Prato: 2-0.