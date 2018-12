A Montefalco binomi dall'Italia e dall'estero per l'Umbria Lifestyle Winter

Domenica 16 dicembre va in scena l'evento Umbria Endurance Lifestyle Winter 2018. L’appuntamento è all’Horses sporting club Le Lame di Montefalco, dove cavalli, amazzoni e cavalieri sono attesi da un programma di 5 gare di alto livello in uno degli angoli più belli e interessanti della regione. Teatro di Umbria Endurance Lifestyle Winter 2018 sarà il territorio di quattro comuni - Montefalco, Bevagna, Trevi e Foligno - particolarmente pregiato dal punto di vista ambientale e da sempre legato ai cavalli e alle discipline equestri. Sarà qui che binomi provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero si confronteranno nelle prove che, con partenza e arrivo all’Horses sporting club Le Lame. Il programma di Umbria Endurance Lifestyle Winter 2018 entrerà nel vivo alle 8 di domenica mattina con le partenze. Alle 15 le premiazioni. Ricco e di assoluta qualità il lotto dei partecipanti, a cominciare da Costanza Laliscia e Carolina Tavassoli Asli del Fuxiateam, continuando con Valentina Galli, Wladimiro Marani, Luca Zappettini, Fausto Fiorucci, il cileno Boni Benjamin Viada de Vivero e la croata Denisse Radin. L’evento, organizzato da Italia Endurance e sistemaeventi.it srl con il supporto fondamentale dell’Horses sporting club Le Lame, sarà anche l’ultima gara del calendario nazionale 2018 e l’occasione per il mondo dell’endurance per iniziare a stilare i primi bilanci e scambiarsi gli auguri di Natale.