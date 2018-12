Disabili Foligno, bel blitz in casa del Don Orione e quarto posto in B

Due vittorie su quattro gare giocate nel girone C della serie B di basket in carrozzina. Ecco il bilancio per il Basket Disabili Foligno che alla quinta giornata ha fatto il blitz in casa del Don Orione Roma per 40-50. Con questo successo i falchetti, ora sono al quarto posto in classifica, con una gara da recuperare (il 17 febbraio in casa con il Fly Sport Molise), e hanno lasciato a due e al quinto posto, proprio i romani. Sabato 15 dicembre alle ore 15.30 al PalaPaternesi, il team Basket Disabili Foligno disputerà la seconda partita in casa con la Menarini Volpi Rosse Firenze. FORMAZIONI: BASKET DISABILI FOLIGNO: Acciarino 2, Castellani 4, Cimarelli 22, Loperfido 22. DISABILI DON ORIONE ROMA: Arola 8, Bruno 9, Nwsavi 10, Panza 8, Rasa 5. FINALE: 40-50.

L.F.