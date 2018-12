La 3M di Mirka Francia in casa per il tris Sia Sangiustino con l'Andria

C’è la nona giornata per la serie B di volley maschile e femminile. In B1 femminile, la 3M Perugia di Mirka Francia va a caccia della terza vittoria di fila contro il Montesport Firenze per staccarlo e lasciarlo a quota 6. Anche la Lucky Wind gioca in casa e riceve il Moie e la Piccini Sangiustino se la vedrà contro l’Altino Chieti sempre fra le mura amiche. In B maschile, la Sia Sangiustino seconda della classe, cerca punti pesanti davanti ai suoi tifosi con l’Andria. Striketeam Monteluce a Loreto e Integra Foligno a Bari. In B2 femminile, trasferta per la Sorbi Gioielli Pontefelcino e gara casalinga per la School Volley Perugia.

BM GIRONE E (nona giornata) Loreto-Striketeam Monteluce (8 dicembre ore 17). Bari-Integra Foligno (8 dicembre ore 17.30). Sia Sangiustino-Andria (9 dicembre ore 18). Riposa: Sir Safety Conad

B1F GIRONE C (nona giornata) Lucky Wind Trevi-Moie (8 dicembre ore 18). 3M Perugia-Montesport Firenze (8 dicembre ore 17). Piccini Sangiustino-Altino Chieti (8 dicembre ore 17).

B2F GIRONE G (nona giornata) Talete Roma-Sorbi Gioielli Pontefelcino (9 dicembre ore 16). Faroplast School Volley Perugia-San Paolo Cagliari (8 dicembre ore 15).