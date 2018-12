Sirci furioso: "Per i play off andiamo via da Perugia amministratori inaffidabili"

Non l'ha presa bene. Proprio no. Nell’ultima riunione in Comune le cose non sono andate come lui avrebbe voluto. Per questo Gino Sirci ha perso le staffe e non le ha mandate a dire: “Il palazzetto? Scordiamocelo, se va bene nel 2029”. Il presidente Sir fa riferimento alla vecchia questione dell’ampliamento del PalaBarton dagli attuali 4.000 ai 5.000 posti che consentirebbe al club di organizzare manifestazioni di carattere internazionale (Champions) e di ospitare anche la Nazionale italiana. Come noto c’è già un progetto, ma dopo l’ultimo summit (presenti sindaco, dirigente dell’ente e delegata Sir ai rapporti istituzionali),

sarebbero emersi nuovi e inattesi elementi: “Rispetto all’idea originaria per un importo di un milione e 200 mila euro con metà stanziati dalla Regione - spiega Sirci - ora il Comune vorrebbe inserire altri lavori inizialmente non previsti. Come la video sorveglianza, la ristrutturazione delle arcate e nuova illuminazione con una lievitazione dei costi per i quali non esiste oggi copertura. Cose che tra l’altro noi non avevamo richiesto e che comportano pure un allungamento dei tempi tecnici previsti, quando lo ricordo ancora una volta i play off sono previsti per aprile”. Quindi cosa accadrà? “Di fronte a una cosa del genere

e alla mancanza di un interlocutore serio, resto sbigottito. Finora solo chiacchiere, fumo e nessuna certezza. Per questo vi dico che porterò la squadra a Roma o altrove, pagherò ai nostri tifosi il biglietto, lo spostamento in pullman e pure il vitto se necessario, ma non intendo andare avanti continuando a confrontarmi con persone che non sanno cosa vuole dire gestire gli impianti sportivi”. Una decisione o una minaccia? “Oltre a me nel club ci sono almeno un altro centinaio di imprenditori, ci sentiamo tutti presi in giro. Ci dicono faremo, vedremo e poi? Il nulla, niente. Più passa il tempo e meno si fa. Noi siamo gente che ci mette i soldi e pure tanti, abbiamo un seguito e un interesse incredibile e il Comune cosa fa? Se ne frega. Ma dico, come possono essere insensibili alle richieste di tanti sportivi e di un’intera città? E’ una cosa incredibile, e mi dispiace per la Regione

dove abbiamo invece incontrato persone serie che hanno capito come il nostro sia uno spettacolo in larga scala che porta tanta

gente e turismo”. Ma a suo avviso non ci sono soluzioni? “Finora abbiamo fatto tutto noi, persino il progetto. A fronte di ciò l’amministrazione cittadina? Solo parole, impegni, promesse e niente più. E ora saltano fuori pure cose che non abbiamo mai richiesto e che hanno il solo effetto di ingrossare il problema senza che vi sia copertura economica. Ci sentiamo presi in giro anche perché si vuol continuare a tenere nel palazzetto tutta una serie di discipline sportive che potrebbero benissimo trovare altra collocazione trascurando chi, come noi, rappresenta al contrario il mondo dello sport ad altissimo livello. Sono deluso, amareggiato, stupito, arrabbiato e mi fermo qui perché altrimenti potrei dire altro”. A cosa si riferisce? “A tante questioni che dimostrano l’inefficenza di questa amministrazione. Nel 2017 quando è stato necessario rifare spogliatoi e sala stampa la Regione ha messo a disposizione la metà della somma. Ebbene mi risulta che per questioni burocratiche non sia stata spesa”. A

Trento, invece, il suo amico Mosna a breve avrà un palazzetto nuovo e più accogliente: “Beato lui, lì hanno capito l’importanza dello sport e quanto possa fare da traino, qui siamo in balìa di persone inaffidabili che ci prendono solo in giro”.

Luca Mercadini