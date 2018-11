Amanda Knox accetta una proposta choc e si sposa. Ecco con chi

Amanda Knox si sposa. Lei e il fidanzato Christopher Robinson, insieme da tre anni, hanno dato la notizia con un video pubblicato su YouTube (clicca qui per vedere il filmato completo), che mostra la proposta di matrimonio, a tema alieni, fatta nella loro casa di Seattle. Knox, oggi 31enne, era stata condannata in primo grado e poi assolta per l’omicidio nel 2007 di Meredith Kercher, studentessa britannica che era sua coinquilina a Perugia. Nel filmato, Knox esce in giardino dopo avere sentito degli strani rumori e vede quello che pare come un meteorite che emana una luce blu; ride nervosamente e trova una tavoletta da cui legge, con la colonna sonora di E.T., il racconto della storia d’amore con il fidanzato. Poi lui, autore e poeta, interviene e dice: «Pensavo a questo, ma è già accaduto nel futuro. Sta succedendo ora. Non ho un anello ma ho un grande sasso. Starai con me finché brucerà l’ultima stella nell’ultima galassia e persino dopo di questo?». E ancora: «Amanda Marie Knox, mi sposerai?». La giovane, che indossa un pigiama di Harry Potter, risponde di sì e a quel punto nel video si vedono le immagini di un bacio fra i due. La coppia si è conosciuta quando Knox ha dovuto scrivere una recensione di un libro di Robinson per un giornale locale.