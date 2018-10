Rubava nei reparti dell'ospedale: arrestato

Scatta l'arresto per l'autore di una serie di furti in ospedale. L'operazione è stata messa a segno dagli agenti del posto fisso di polizia del Santa Maria della Misericordia che hanno eseguito un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal gip presso il tribunale di Perugia, nei confronti di un cittadino italiano, classe 1976, pregiudicato per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, resosi responsabile di due furti avvenuti nei reparti di Pediatria e di Gastroenterologia del nosocomio perugino. Le indagini, scaturite a seguito delle denunce delle vittime, hanno permesso di accertare come il soggetto arrestato si fosse reso responsabile di almeno due furti avvenuti a settembre. Gli operatori di polizia hanno accertato, attraverso servizi di osservazione ed appostamento, con il successivo riscontro realizzato dalla visione delle immagini a circuito chiuso del nosocomio perugino, che la persona arrestata, si recava frequentemente in ospedale, presso il Sert di cui è utente per la terapia stabilita e, immediatamente dopo, si introduceva nei reparti per rubare. A seguito di perquisizione domiciliare è stata ritrovata parte della refurtiva denunciata, tra cui il cellulare di una delle vittime.