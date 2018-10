Sir Conad, niente finale di Supercoppa in casa Eliminata da Trento: 3-0

Ti aspetti Leon e Lanza e vengono fuori i vari Russell, Giannelli, Kovacevic e, soprattutto, uno straordinario Grebennikov. Nella prima delle semifinali di Supercoppa, la Sir Safety Conad Perugia stecca clamorosamente davanti al proprio pubblico vanificando la possibilità di bissare il successo conseguito lo scorso anno all’EuroSuole di Civitanova. Incostante, poco continua in battuta (a parte gli ace in serie di Leon ad inizio terzo set) e mai efficace a muro, la Sir non può fare altro che alzare bandiera bianca al cospetto di un Itas Trentino apparsa più sciolta e sempre padrona o quasi del proprio destino. Agli umbri non basta il duo Atanasijevic-Ricci ed un Leon che nel terzo gioco, con Perugia sotto di due set, prova a cambiare la partita con 4 servizi vincenti che illudono i Sirmaniaci all’alba del game. Contro una versione trentina così brillante, i Block Devils (nei quali Lanza è apparso ancora un corpo estraneo nei meccanismi bianconeri) non trovano mai quella continuità necessaria per frapporsi ad un avversario che vince con pieno merito con un secco 3-0 (25-22, 25-21, 26-24), specchio fedele di quanto ha sentenziato il taraflex in un’ora e quaranta di gioco.