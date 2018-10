Svaligiato lo spogliatoio, partita in forse a San Sisto

L'anticipo di Eccellenza tra San Sisto e Pontevecchio, in corso di svolgimento questo pomeriggio,potrebbe essere sospeso. In questi minuti le due squadre, i dirigenti e la terna arbitrale stanno decidendo il da farsi, perchè durante l'intervallo del match al Comunale di via Donizetti lo spogliatoio dei rossoverdi è stato svaligiato dai ladri. Una brutta sorpresa per la squadra di Omar Martinetti: portati via cellulari, portafogli e chiavi delle vetture dei giocatori che, in attesa di sporgere denuncia e dell'arrivo dei carabinieri, stanno in questo momento piantonando le auto per evitare il peggio. Le squadre sembrano orientate a non tornare in campo per il secondo tempo. Staremo a vedere