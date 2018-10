Rossi sfiora la pole position Marquez primo di un soffio Dovizioso in terza casella

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia della MotoGp. Con il tempo di 1.30.088, lo spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi di appena 0.011 millesimi. Terzo tempo per Andrea Dovizioso su Ducati, a 0.139. Quarto tempo per l’altra Yamaha di Maverick Vinales, a 0.240. Quinta la Honda dell’inglese Cal Crutchlow a 0.268. Buon sesto posto per Andrea Iannone, sesto su Suzuki a 0.331. Chiudono la top ten Dani Pedrosa su Honda, settimo a 0.370, Johan Zarco su Yamaha, ottavo a 0.383, Danilo Petrucci, nono su Ducati a 0.511, Jack Miller, decimo su Ducati a 0.572. La gara si corre il 7 ottobre alle ore 9 italiane.