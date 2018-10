Perquisito lo studio di noto avvocato

Nuovo colpo di scena nell’inchiesta su una presunta fuga di notizie che coinvolge il procuratore aggiunto di Perugia Antonella Duchini: è stato infatti, perquisito lo studio dell’avvocato Pietro Gigliotti dietro richiesta autorizzata dal gip fiorentino Alessandra Zatini. La perquisizione – secondo quanto appreso – riguarda una vicenda distinta dal filone principale che vede la Duchini e due carabinieri indagati per rivelazione di segreti d’ufficio in merito a un fascicolo che la procura perugina aveva a suo tempo aperto su un’azienda del gruppo industriale Colaiacovo. Indagine che avrebbe dato nuovi sviluppi per cui la procura avrebbe iscritto nel registro degli indagati anche un imprenditore e l’avvocato Gigliotti. Gigliotti è assistito dagli avvocati Francesco Falcinelli e Giovanni Flora.