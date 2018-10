Disastro Ferrari a Suzuka Vettel parte da ottavo Hamilton in pole position

Prove ufficiali piene di colpi di scena, errori e sorprese finali al Gran Premio del Giappone. Lewis Hamilton partirà il 7 ottobre dalla pole position mentre Sebastian Vettel dalla ottava, una posizione più avanti dopo la penalizzazione di tre posizioni di Ocon (per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera rossa durante le terze libere) e i disastri combinati al muretto che avevano portato il tedesco in nona piazza recupera una posizione e partirà dall’ottava casella in griglia nel Gran Premio del Giappone, a Suzuka. A Suzuka ha dominato ancora Hamilton con il tempo di 1.27.760, il pilota inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas di 0.299 e l’olandese Max Verstappen su Red Bull, di 1.297. Disastro Ferrari: Kimi Raikkonen è quarto a 1.761, Sebastian Vettel aveva chiuso nono a 4.432. Qualifiche caratterizzate dalla pioggia. Gravissimo l’errore di strategia del box di Maranello, che ha mandato Vettel e Raikkonen con le gomme intermedie quando la pista era ancora asciutta. Ne ha approfittato la Mercedes, che con gomme da asciutto ha monopolizzato la prima fila. Per Hamilton è la 80esima pole position in carriera. Vettel non è riuscito a fare un giro utile, una volta rientrato ai box e montato le gomme da asciutte nel frattempo ha iniziato a piovere, finendo per essere preceduto anche dalla Haas di Romain Grosjean, dalle Toro Rosso di Brendon Hartley e Pierre Gasly, dalla Force India di Esteban Ocon. Alle spalle di Vettel chiude la Top Ten l’altra Force India di Sergio Perez.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:27.760; 2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:28.059; 3. Max Verstappen (OLA) Red Bull-TAG Heuer 1:29.057; 4. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari 1:29.521; 5. Romain Grosjean (FRA) Haas-Ferrari 1:29.761; 6. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso-Honda 1:30.023; 7. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso-Honda 1:30.093; 8. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:32.192; 9. Sergio Perez (MEX) Force India-Mercedes 1:37.229; Eliminati nella Q2: 10. Charles Leclerc (MON) Sauber-Ferrari 1:29.864; 11. Esteban Ocon (FRA) Force India-Mercedes 1:30.126 (8° in Q3, ma retrocesso di tre posizioni); 12. Kevin Magnussen (DAN) Haas-Ferrari 1:30.226; 13. Carlos Sainz Jr (SPA) Renault 1:30.490; 14. Lance Stroll (CAN) Williams-Mercedes 1:30.714; 15. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull-TAG Heuer s.t. Eliminati nella Q1: 16. Nico Hulkenberg (GER) Renault 1:30.361; 17. Sergey Sirotkin (RUS) Williams-Mercedes 1:30.372; 18. Fernando Alonso (SPA) McLaren-Renault 1:30.573; 19. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren-Renault 1:31.041; 20. Marcus Ericsson (SVE) Sauber-Ferrari 1:31.213.