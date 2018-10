Sir a caccia del bis in Supercoppa

Si comincia a ballare! Sarà il Pala Barton di Perugia a tenere a battesimo l’esordio della stagione con la Final Four di Supercoppa italiana! Un fine settimana di grande volley a Pian di Massiano con la Sir Safety Conad Perugia che scende in campo per difendere il trofeo conquistato la passata stagione. Si comincia alle 17 con i Block Devils in campo nella prima semifinale contro l’Itas Trentino, a seguire alle 19,30 scontro tra Cucine Lube Civitanova e Azimut Leo Shoes Modena. Ultime prove di formazione oggi pomeriggio e domattina nell’ultima rifinitura del sabato per Lorenzo Bernardi. Il tecnico bianconero proverà la formazione da mettere in campo al fischio d’inizio e punta molto, non potendo ancora contare su un amalgama di squadra consolidato, sulla qualità tecnica dei suoi ragazzi, sui fondamentali del servizio e dell’attacco e sullo zoccolo duro. Molta attesa anche per l’esordio ufficiale di Wilfredo Leon in maglia bianconera, alla “prima” in Italia dopo quattro stagioni in Russia, e per l’altro martello Filippo Lanza, reduce, al pari di Colaci, Atanasijevic e Podrascanin dalla Final Six di Torino ai mondiali. Dall’atra parte della reta la rinnovatissima Itas Trentino di coach Lorenzetti con capitan Giannelli in cabina di regia a guidare i nuovi acquisti Grebennikov, Lisinac, Candellaro e Russell. Formazione decisamente a trazione anteriore quella del presidente Mosna con attaccanti e battitori di altissimo livello per un match che promette davvero scintille.