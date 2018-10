Fere ok in amichevole, riecco Diakitè e si vede Pobega

Finisce 4-2 per la Ternana la partitella contro la Berretti disputata sul nuovo manto in erba naturale dell’antistadio. Al match assistono a bordo campo il presidente Ranucci e il team manager Tagliavento. Out gli infortunati Altobelli (lussazione alla spalla sinistra subita domenica scorsa a Pesaro) e Rivas (stiramento di primo grado accusato una decina di giorni fa nell’amichevole di Alice Castello contro la Pro Vercelli). Di contro torna dal primo minuto Diakité e nel finale si registra l’esordio in rossoverde di Pobega.

IL TABELLINO

TERNANA PRIMO TEMPO (4-3-1-2): Iannarilli; Fazio, Diakitè, Gasparetto, Giraudo; Defendi, Vives, Salzano; Furlan; Marilungo, Vantaggiato.

TERNANA SECONDO TEMPO (3-4-1-2): Gagno; Hristov, Gasparetto, Bergamelli; Frediani, Callegari, Salzano (25 st Pobega), Lopez; Bifulco; Butic, Nicastro. All. Luigi De Canio

TERNANA BERRETTI: Pernini, Battistoni, Tancreti, Filipponi, Furia, Niosi, Demofondi, Di Bartolomeo, Mazzarani, Mennini, Nesta. (A disp: Francesconi, Marinaro, Siragusa, Zacaria, Pavanello, Mercuri, Pesce, Pastore, Scarpini, Calagna, Deciglio, Polacchi). All. Ferruccio Mariani

RETI: 3’ p.t. Vantaggiato, 20’ p.t. Demofondi, 38’ p.t. Vantaggiato, 23' s.t. Bifulco, 28’ s.t. Bifulco, 38’ s.t. Pavanello