Rivincita e tre punti: la missione del Grifo anti-Venezia

Da Venezia al Venezia. Dalla fine del sogno serie A alla possibile svolta stagionale. Sabato pomeriggio, il dodicesimo confronto della storia tra il Perugia ed i lagunari nel capoluogo umbro può rappresentare un nuovo inizio per una squadra alla ricerca di una vittoria che manca ormai da tempo. C’è da prendersi una piccola rivincita con il recente passato. C’è anche e soprattutto da riscattare un inizio di stagione contraddistinto da pochi alti e troppi bassi. Soltanto 4 mesi fa, il Venezia allenato allora da Filippo Inzaghi - che come farà Nesta sabato assistette alla partita dalla tribuna a causa di una squalifica -, staccò il pass per le semifinali play off con un netto 3-0 al Penzo.