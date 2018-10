Messa in sicurezza e ripulita la ex carrozzeria

Recuperate nel giro di pochi giorni le condizioni di sicurezza e decoro dell’immobile di strada San Pietrino a Perugia sede, in passato, di una officina carrozzeria, così come intimato alla proprietà da un ordinanza del sindaco. La stessa imponeva ai proprietari dello stabile –che versava in stato di degrado e incuria- la bonifica di tutta l’area pertinenziale, l’inibizione dell’accesso al fabbricato attraverso il ripristino della recinzione e la chiusura stabile di tutte le aperture. L’ordinanza stessa è stata il frutto di sopralluoghi nella zona interessata da parte del personale dell’Ufficio sicurezza urbana, che aveva riscontrato peraltro una potenziale situazione di pericolo per il presumibile utilizzo improprio dell’immobile da parte di soggetti senza fissa dimora, solitamente legati a contesti criminosi.