Vinti 50 mila euro in Umbria

La fortuna passa per l’Umbria e in particolare a Perugia dove è stata realizzata una vincita da 50 mila euro con il biglietto “Nuovo turista per sempre”. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di Michele Morlunghi, in strada Colle Umberto Ponte Nese 2, Perugia. “Conosco il vincitore, è un cliente abituale che - dopo aver saputo della vincita - si è presentato qui da noi. Non ho potuto non fargli i complimenti per questa vincita. Credo che se capitasse a me, la prima cosa che farei sarebbe realizzare un grande desiderio: comprare una bella moto potente! Naturalmente aiuterei anche i miei familiari”, ha dichiarato Michele Morlunghi, titolare della tabaccheria di Perugia. Dall’inizio dell’anno in Umbria il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per 92 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di 5 miliardi di euro con un incremento del 2% rispetto al 2017.