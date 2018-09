Ternana, è tempo di scendere in campo

Sono 22 gli elementi convocati da mister De Canio per la trasferta di Pesaro di domani, che segna l’esordio delle Fere nel girone B di serie C. Out il centrocampista Pobega (in graduale ripresa dopo l’infortunio subìto durante la prima fase del ritiro precampionato, svolta col Milan di Gattuso) e l’esterno offensivo Rivas Vindel (alle prese con lo stiramento di primo grado al bicipite femorale destro accusato sabato scorso nell’amichevole di Alice Castello contro la Pro Vercelli). Parte con i compagni Diakité (destinato alla panchina per l’affaticamento all’adduttore destro rimediato a metà settimana in allenamento). In gruppo anche il terzo portiere Vitali (unico ex Primavera aggregato in pianta stabile al gruppo). Hristov e Fazio si contendono il posto di marcatore centrale accanto a Bergamelli, con Defendi (favorito sullo stesso Fazio) e Lopez Gasco terzini di fascia e Iannarilli tra i pali. A centrocampo Altobelli, Vives e Salzano. In avanti Nicastro, Marilungo (o Vantaggiato) e Furlan oppure Furlan, Nicastro (o Vantaggiato) e Marilungo.